Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Fenerbahçe'de 2022/2023 sezonunun son haftalarına girilirken sıcak gelişmeler yaşamıyor.
Fenerbahçe'de 2022/2023 sezonunun son haftalarına girilirken sıcak gelişmeler yaşamıyor.
Matematiksel olarak zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 36. haftada MKE Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıracak.
Kalan maçlarını kazanarak şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'yi hareketli bir yaz transfer dönemi bekliyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam etmesi beklenen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarına hız verildi.
Ryan Kent ve Dominik Livakovic transferlerinde mutlu sona yakın olan Fenerbahçe, Wilfried Zaha için de girişimlerini sürdürüyor.
Bu üç isim dışında birçok takviye daha yapacak olan sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından kadroda düşünülmeyen pek çok isimle vedalaşılacak.
Sarı-lacivertliler, gelecek sezona bambaşka bir yabancı kadrosu ile girmeye hazırlanıyor.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, 9 ismi satış listesinde koydu.
BERISHA, SAMATTA VE BRUMA TAKIMDA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Mergim Berisha, Mbwana Samatta ve Bruma kesin olarak satılacak.
6 İSİM DAHA LİSTEDE
Diego Rossi, Bright Osayi Samuel, Joao Pedro, Joshua King, Gustavo Henrique ve Miguel Crespo'ya da iyi teklifler gelirse değerlendirilecek.
Oosterwolde sezon başı kampında denenecek.
Hollandalı sol bek beğenilmezse satış listesine konacak.
Szalai'ye 15 milyon Euro civarında teklif gelirse gitmesine onay verilecek.
Miha Zajc ve Enner Valencia'ya yeni teklif yapıldı.
Willian Arao, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi ve Luan Peres ise kalacak isimler.