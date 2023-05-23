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Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezonun son bölümlerine girilirken yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalaması beklenen sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu öncesi kadrosunda önemli değişikliklere imza atacak. Yeni sezonda daha güçlü bir takımla mücadele etmek isteyen Kanarya, 9 futbolcusuyla yollarını ayırıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 09:24
Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Fenerbahçe'de 2022/2023 sezonunun son haftalarına girilirken sıcak gelişmeler yaşamıyor.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Matematiksel olarak zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 36. haftada MKE Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıracak.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Kalan maçlarını kazanarak şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'yi hareketli bir yaz transfer dönemi bekliyor.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam etmesi beklenen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarına hız verildi.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Ryan Kent ve Dominik Livakovic transferlerinde mutlu sona yakın olan Fenerbahçe, Wilfried Zaha için de girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Bu üç isim dışında birçok takviye daha yapacak olan sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından kadroda düşünülmeyen pek çok isimle vedalaşılacak.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Sarı-lacivertliler, gelecek sezona bambaşka bir yabancı kadrosu ile girmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, 9 ismi satış listesinde koydu.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

BERISHA, SAMATTA VE BRUMA TAKIMDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Mergim Berisha, Mbwana Samatta ve Bruma kesin olarak satılacak.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

6 İSİM DAHA LİSTEDE

Diego Rossi, Bright Osayi Samuel, Joao Pedro, Joshua King, Gustavo Henrique ve Miguel Crespo'ya da iyi teklifler gelirse değerlendirilecek.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Oosterwolde sezon başı kampında denenecek.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Hollandalı sol bek beğenilmezse satış listesine konacak.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Szalai'ye 15 milyon Euro civarında teklif gelirse gitmesine onay verilecek.

Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! İşte o isimler

Miha Zajc ve Enner Valencia'ya yeni teklif yapıldı.

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