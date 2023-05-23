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Fenerbahçe - Sivasspor ZTK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe, yarı finali 2. maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:06 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:20
Fenerbahçe - Sivasspor ZTK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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