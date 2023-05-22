TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler yeni sezonda takım kadrosunda önemli değişikliklere gitme kararı aldı.
Kanarya'da gelecek yıl birçok isimle yollar ayrılacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler yeni sezonda takım kadrosunda önemli değişikliklere gitme kararı aldı.
Kanarya'da gelecek yıl birçok isimle yollar ayrılacak.
Yönetim verim alamadığı tüm futbolcularla vedalaşmayı planlıyor.
Bu doğrultuda gidecek isimlerden elde edilecek bonservis ücretleri büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe'de yeni sezonda takımdan ayrılması planlanan oyunculardan birisi de Bruma'ydı.
Portekizli yıldız sezon başında kadroya dahil edilse de ocak ayında Braga'ya kiralanmıştı.
1.73 boyundaki futbolcu bu sezon Braga'da 14 maça çıktı.
Bruma bu maçlarda 4 gol attı.
Ayrıca 6 asistle oynadı.
Öta yandan Braga'nın da Bruma'yı kadrosunda tutmak için her türlü fedakarlığı yapacağı bildirilmişti.
Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili haberi Portekiz basını duyurdu.
İşte detaylar...
Bruma, her iki kulübün de gelecek planları arasında yer almıyor.
Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin, Bruma'dan iyi bir gelir elde etme şansı şu an için rafa kalktı.
Güncel piyasa değeri 3.6 milyon Euro olan Bruma'nın, sarı lacivertlilerle olan kontratı 2025 yılında sona erecek.