Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi veren bir yandan da iç transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber geldi. Portekiz basını, yıldız isimle ilgili o detayı duyurdu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:47 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:52
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Sarı lacivertliler yeni sezonda takım kadrosunda önemli değişikliklere gitme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Kanarya'da gelecek yıl birçok isimle yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Yönetim verim alamadığı tüm futbolcularla vedalaşmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Bu doğrultuda gidecek isimlerden elde edilecek bonservis ücretleri büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımdan ayrılması planlanan oyunculardan birisi de Bruma'ydı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Portekizli yıldız sezon başında kadroya dahil edilse de ocak ayında Braga'ya kiralanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Braga'da çıkışa geçen Bruma, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

1.73 boyundaki futbolcu bu sezon Braga'da 14 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Bruma bu maçlarda 4 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Ayrıca 6 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Bruma'nın başarılı performansının ardından Porto ve Sporting'in 28 yaşındaki isim için devreye girdği belirtilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Hatta Porto'nun Bruma için sarı lacivertlilere 7.5 milyon Euro teklif edeceği kaydedilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Öta yandan Braga'nın da Bruma'yı kadrosunda tutmak için her türlü fedakarlığı yapacağı bildirilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Konuyla ilgili haberi Portekiz basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün A Bola'dan aktardığı habere göre Porto ve Sporting, Bruma ile ilgilenmiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Bruma, her iki kulübün de gelecek planları arasında yer almıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin, Bruma'dan iyi bir gelir elde etme şansı şu an için rafa kalktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma'dan kötü haber! Ters köşe...

Güncel piyasa değeri 3.6 milyon Euro olan Bruma'nın, sarı lacivertlilerle olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

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