İdmanlar sürüyor

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşılaşacağı Sivasspor mücadelesinin çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salon çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya çıkan futboclular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşılaşacağı Sivasspor mücadelesinin çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salon çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya çıkan futboclular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.