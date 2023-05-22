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FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Bir yandan Süper Lig'de zirve yarışını bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isim takımdan ayrılabilir. Yunan basını, başarılı oyuncunun Panathinaikos'la görüştüğünü yazdı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:34
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Sarı-lacivertli takımda, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Sloven yıldız Miha Zajc...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Teknik direktör Jorge Jesus'un az süre vermesinden rahatsız olan başarılı ismin, sezon sonunda ayrılmak istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Zajc'la ilgili Yunan basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Yunan basınından Novasports TV'de yer alan habere göre Panathinaikos, Miha Zajc ile bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Bu sezon Fenerbahçe'de 30 karşılaşmada görev alan Sloven orta saha, 4 gol atarken 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

MIHA ZAJC KİMDİR?

1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 38 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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