FENERBAHÇE HABERLERİ - Yunan ekibiyle görüştü! Transferde flaş gelişme

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımda, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Sloven yıldız Miha Zajc...
Teknik direktör Jorge Jesus'un az süre vermesinden rahatsız olan başarılı ismin, sezon sonunda ayrılmak istediği ifade ediliyor.
Zajc'la ilgili Yunan basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Yunan basınından Novasports TV'de yer alan habere göre Panathinaikos, Miha Zajc ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu sezon Fenerbahçe'de 30 karşılaşmada görev alan Sloven orta saha, 4 gol atarken 4 de asist yaptı.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.
Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.
2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.
1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 38 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.
Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...