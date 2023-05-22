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FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde iç transfer görüşmeleri var. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak konusu olan Miguel Crespo'nun menajeri İstanbul'a gelmişti. İşte görüşmelerdeki son durum... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:22
FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo için de harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

Sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğü Crespo'nun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

Portekizli orta sahanın menajeriyle temasların olumlu devam ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

26 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek isteyen yönetimin, kısa sürede olumlu sonuç alması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

Bu sezon toplamda 37 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.

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