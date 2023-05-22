FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo için de harekete geçti.
Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo için de harekete geçti.
Sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğü Crespo'nun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.
Portekizli orta sahanın menajeriyle temasların olumlu devam ettiği öğrenildi.
26 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek isteyen yönetimin, kısa sürede olumlu sonuç alması bekleniyor.
Bu sezon toplamda 37 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.
Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.
2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.
26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...