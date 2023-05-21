Zaha Fenerbahçe’yi bekliyor

Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha’nın temsilcisiyle görüşmeler yapıldı. Yıllık 5 milyon euro isteyen Zaha, yaklaşık 10 milyon euro da imza parası talep etti. İstanbul’dan ayrılan Zaha’nın temsilcisi, kısa süre içinde sarı-lacivertli ekipten dönüş bekliyor.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha'nın temsilcisiyle görüşmeler yapıldı. Yıllık 5 milyon euro isteyen Zaha, yaklaşık 10 milyon euro da imza parası talep etti. İstanbul'dan ayrılan Zaha'nın temsilcisi, kısa süre içinde sarı-lacivertli ekipten dönüş bekliyor.