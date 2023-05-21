Trabzon'u kınıyoruz

Fenerbahçe, Samet Akaydın'ı Trezeguet'e gol sevinci sonrası tükürdüğü ileri sürülen görüntü nedeniyle açıklama yapan Trabzonspor'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden manipülasyon ve aldatma yapıldığı oyuncumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, ön yargılı yaklaşımı kınıyoruz.