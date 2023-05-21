Haberler Fenerbahçe Livakovic doğruladı!

Livakovic doğruladı!

Hırvat eldiven, Fenerbahçe’nin peşinde olduğunu söyleyerek görüşmeleri doğruladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Livakovic doğruladı!
Fenerbahçe'nin gündemindeki Dominik Livakovic, transfer görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Ülke basınına konuşan Hırvat eldiven, sarı-lacivertli ekibin kendisine olan ilgisini farkında olduğunu söyledi. 28 yaşındaki eldiven, "F.Bahçe benimle ilgileniyor ama henüz geleceğime karar vermedim. Görüşmeler devam ediyor" dedi. Sözleşmesi devam eden Livakovic'in menajerinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Dinamo Zagreb'den ayrılmaya sıcak bakan tecrübeli kaleci, gelen teklifleri dinledikten sonra geleceğine karar verecek.
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