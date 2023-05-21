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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, gündemine Wilfried Zaha'yı almıştı. Sarı-lacivertliler her ihtimale karşı Zaha'nın alternatifini de belirledi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 14:23
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

Sarı-lacivertli kurmaylar İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha için ilik girişimini gerçekleştirmiş ve menajeri ile İstanbul'da görüşmüştü.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Sarı-lacivertliler sol kanat için önceliği Zaha'ya verirken her ihtimale karşı alternatifini de hazır ediyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

Fenerbahçeli kurmaylar Fransa'da Lille forması giyen ve sözleşmesinin son yılını yaşayan Fildişili sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'nın menajerini İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

Bamba'nın menajerinin birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenilirken bonservis bedeli olmayan Bamba için bir miktar imza parası vermeyi de taahhüt edecek.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

27 yaşında ve 1.75 boyunda olan Jonathan Bamba sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

20 milyon euro güncel piyasa değeri olan Bamba 5 yıldır Lille forması giyiyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

JONATHAN BAMBA KİMDİR?

26 Mart 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başladı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

Sırasıyla Paris FC, St. Truiden, Angers ve Lille formaları giydi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

Alt yaş milli takımlarında Fransa'da forma diyen Bamba, A Milli Takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı ancak henüz maça çıkmadı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

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