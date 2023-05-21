Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Menajeri davet edildi

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha için ilik girişimini gerçekleştirmiş ve menajeri ile İstanbul'da görüşmüştü.
MENAJERİ DAVET EDİLDİ
Sarı-lacivertliler sol kanat için önceliği Zaha'ya verirken her ihtimale karşı alternatifini de hazır ediyor.
Fenerbahçeli kurmaylar Fransa'da Lille forması giyen ve sözleşmesinin son yılını yaşayan Fildişili sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'nın menajerini İstanbul'a davet etti.
Bamba'nın menajerinin birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenilirken bonservis bedeli olmayan Bamba için bir miktar imza parası vermeyi de taahhüt edecek.
27 yaşında ve 1.75 boyunda olan Jonathan Bamba sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor.
20 milyon euro güncel piyasa değeri olan Bamba 5 yıldır Lille forması giyiyor.
JONATHAN BAMBA KİMDİR?
26 Mart 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başladı.
Sırasıyla Paris FC, St. Truiden, Angers ve Lille formaları giydi.
Alt yaş milli takımlarında Fransa'da forma diyen Bamba, A Milli Takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı ancak henüz maça çıkmadı.
27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...