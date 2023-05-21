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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularına seslendi. İki kulvarda da iddialarının sürdüklerinin altını çizen Jesus, tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurguladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor galibiyeti sonrasında oyuncularıyla özel toplantı yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

Portekizli çalıştırıcı, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de kalan tüm maçları kazanmak istediğini ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

Öncelikle Sivasspor'la kupada karşılaşacaklarını hatırlatan Jesus, oyunculara şu sözleri sarf etti:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

"Deplasmanda avantajlı sayılacak bir sonuç aldık. Evimizde de kazanmak için sahaya çıkacağız."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

"O kupayı müzeye getirmek istiyoruz. Bunun için de iki engel kaldı. Onları da aşacağınıza inanıyorum."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Süper Lig'de de iddialarının devam ettiğini belirten Jesus, son ana kadar takibe devam edeceklerini ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

Gelecek hafta Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertli ekibin hocası, hataya tahammülün kalmadığını ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

Galatasaray'ın daha avantajlı olduğunu belirten Jesus, şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

"Fakat biz elimizden geleni yapmak zorundayız."

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