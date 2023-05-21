FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması! İşte o sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor galibiyeti sonrasında oyuncularıyla özel toplantı yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor galibiyeti sonrasında oyuncularıyla özel toplantı yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de kalan tüm maçları kazanmak istediğini ifade etti.
Öncelikle Sivasspor'la kupada karşılaşacaklarını hatırlatan Jesus, oyunculara şu sözleri sarf etti:
"Deplasmanda avantajlı sayılacak bir sonuç aldık. Evimizde de kazanmak için sahaya çıkacağız."
"O kupayı müzeye getirmek istiyoruz. Bunun için de iki engel kaldı. Onları da aşacağınıza inanıyorum."
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Süper Lig'de de iddialarının devam ettiğini belirten Jesus, son ana kadar takibe devam edeceklerini ifade etti.
Gelecek hafta Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertli ekibin hocası, hataya tahammülün kalmadığını ifade etti.
Galatasaray'ın daha avantajlı olduğunu belirten Jesus, şu ifadeleri kullandı:
"Fakat biz elimizden geleni yapmak zorundayız."
"Antalyaspor ve G.Saray'ı yenerek sezonu 83 puanla bitireceğiz. Rakibimizden de kayıp bekleyeceğiz."
"Sizlere güveniyorum, lige galibiyetlerle nokta koyacağız."