100. yılda kazanacağız!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Serhat Deniz, finale yükseldikleri maçın ardından, “Türkiye’nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız” dedi. Deniz, “Kadroyu bir türlü oturtamadık ama play-off sürecinde işlerin bizim lehimize döneceğini biliyorduk. Çok çalıştık. Bugün finaldeyiz. İnşallah Türkiye’nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız” dedi.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Serhat Deniz, finale yükseldikleri maçın ardından, "Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız" dedi. Deniz, "Kadroyu bir türlü oturtamadık ama play-off sürecinde işlerin bizim lehimize döneceğini biliyorduk. Çok çalıştık. Bugün finaldeyiz. İnşallah Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız" dedi.