Haberler Fenerbahçe 100. yılda kazanacağız!

100. yılda kazanacağız!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Serhat Deniz, finale yükseldikleri maçın ardından, “Türkiye’nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız” dedi. Deniz, “Kadroyu bir türlü oturtamadık ama play-off sürecinde işlerin bizim lehimize döneceğini biliyorduk. Çok çalıştık. Bugün finaldeyiz. İnşallah Türkiye’nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
100. yılda kazanacağız!
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Serhat Deniz, finale yükseldikleri maçın ardından, "Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız" dedi. Deniz, "Kadroyu bir türlü oturtamadık ama play-off sürecinde işlerin bizim lehimize döneceğini biliyorduk. Çok çalıştık. Bugün finaldeyiz. İnşallah Türkiye'nin 100. yılında kupayı Fenerbahçemize kazandıracağız" dedi.
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