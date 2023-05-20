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Wilfried Zaha bombası

Fenerbahçe, Fildişi Sahilli yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi. Premier Lig'in en hızlı oyuncusu olan Zaha için temas kuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Wilfried Zaha bombası

Sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer piyasasını sarsacak isimlerle görüşüyor. Bunlardan biri de Wilfried Zaha. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri önceki gün İstanbul'daydı. Fildişi sahilli yıldızın menajeri Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı mücadeleyi Ülker Stadı'ndan takip etti. Ayrıca kendisi maç öncesinde kısa bir İstanbul turu da attı. Zaha'nın kontratı sezon sonu bitiyor. Crystal Palace haricinde Manchester United ve Cardiff'te de oynayan tecrübeli kanat oyuncusuyla birçok takım ilgileniyor. Fenerbahçe ciddi bir imza ve imaj hakları parası vererek oyuncuyu renklerine bağlamayı planlıyor

Wilfried Zaha usta çalımları ve sürati ile tanıyor. Kariyerinde en yüksek 35.78 kilometre hıza ulaştı. Süper Lig'de bu rakamı gören yok.

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