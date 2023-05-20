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Tüm gün Fener, her gün Fener

Trabzonspor karşısında açılış golünü kaydeden Michy Batshuayi izin gününde İstanbul sokaklarındaydı. Sakatlığı sonrası döndüğü Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Belçikalı forvet formasıyla şehri turladı. Çekildiği ilginç fotoğrafları da Instagram’a yükledi. “Tüm gün Fener, her gün Fener” notunu düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Tüm gün Fener, her gün Fener
Trabzonspor karşısında açılış golünü kaydeden Michy Batshuayi izin gününde İstanbul sokaklarındaydı. Sakatlığı sonrası döndüğü Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Belçikalı forvet formasıyla şehri turladı. Çekildiği ilginç fotoğrafları da Instagram'a yükledi. "Tüm gün Fener, her gün Fener" notunu düştü
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