Trabzonspor karşısında açılış golünü kaydeden Michy Batshuayi izin gününde İstanbul sokaklarındaydı. Sakatlığı sonrası döndüğü Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Belçikalı forvet formasıyla şehri turladı. Çekildiği ilginç fotoğrafları da Instagram’a yükledi. “Tüm gün Fener, her gün Fener” notunu düştü.
Trabzonspor karşısında açılış golünü kaydeden Michy Batshuayi izin gününde İstanbul sokaklarındaydı. Sakatlığı sonrası döndüğü Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Belçikalı forvet formasıyla şehri turladı. Çekildiği ilginç fotoğrafları da Instagram'a yükledi. "Tüm gün Fener, her gün Fener" notunu düştü