TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, 34. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, 34. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini Michy Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia kaydetti.
Bu sonuçla Kanarya ligde 71 puana yükseldi.
Ligde 32 karşılaşmaya çıkan sarı lacivertliler 22. galibiyetini aldı.
Jesus'un öğrencilerinin 5 beraberlik ve 5 de yenilgisi bulunuyor.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında elde ettiği 3 puanla lider Galatasaray'ı takibini de sürdürmüş oldu.
Kanarya, ezeli rakibinin 5 puan gerisinde 35. haftaya girecek.
Sarı lacivertliler, şampiyonluk ipini göğüslemek için rakibinin hata yapmasını bekleyecek.
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.
Yönetim yeni sezon için flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertli idareciler gelecek yıl Avrupa futbolunda önemli başarılar elde etmiş futbolcuları takıma kazandırme hedefinde.
Ali Koç ve kurmaylarının; Wilfried Zaha, Ryan Kent ve Dominik Livakovic gibi yıldızlara talip olduğu belirtilmişti.
Fenerbahçe bu isimlerin yanı sıra sürpriz bir oyuncu için devreye girdi.
Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan teknik direktör Jorge Jesus'un da transfere sıcak baktığı aktarıldı.
Belli başlı transferleri haziran ayının ortasına kadar bitirmek isteyen kurmaylar, o futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.
Fenerbahçe'nin bu hamleyle birlikte kadrosunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.
Ayrıca taraftarların bu transferi memnuniyetle karşılaması öngörülüyor.
İşte sarı lacivertlilerin gündemine aldığı o isim...
F.BAHÇE'DEN SERGI ROBERTO BOMBASI!
Fenerbahçe, La Liga devi Barcelona'da forma giyen Sergi Roberto'yu gündemine aldı.
Sarı lacivertlilerin başarılı sağ beki yeni sezonda kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.
O bölgede oynayan Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in ayrılık durumuna karşın İspanyol sağ bek ile temasa geçildiği aktarıldı.
Barcelona altyapısından yetişen ve yaklaşık 10 yıldır as takımda forma giyen Roberto'nun, sezon sonunda kulüpten ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Bu durum sonrası sarı lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı iddia edildi.
aspor.com.tr'nin derlediği habere göre; Barça'nın da Roberto'nun ayrılığına onay verdiği ve oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Fenerbahçe ve Roberto arasındaki görüşmenin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Barcelona'nın, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Roberto için yüksek bir bonservis talep etmesi beklenmiyor.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ!
Sergi Roberto bu sezon Barça'da 30 maçta forma giydi.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
Tecrübeli sağ bekin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.