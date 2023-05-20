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TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Süper Lig'de şampiyonluk umudunu koruyan Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler yeni sezon için bomba isimleri gündemine aldı. Gelecek yıl transferde yıldız oyunculara yönelecek olan Kanarya'nın, Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic'i istediği belirtilmişti. Fenerbahçe bu 2 futbolcunun haricinde Barcelona'da forma giyen o yıldız için de harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı lacivertliler, 34. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Jesus'un öğrencilerinin 5 beraberlik ve 5 de yenilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında elde ettiği 3 puanla lider Galatasaray'ı takibini de sürdürmüş oldu.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Kanarya, ezeli rakibinin 5 puan gerisinde 35. haftaya girecek.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı lacivertliler, şampiyonluk ipini göğüslemek için rakibinin hata yapmasını bekleyecek.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Yönetim yeni sezon için flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı lacivertli idareciler gelecek yıl Avrupa futbolunda önemli başarılar elde etmiş futbolcuları takıma kazandırme hedefinde.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Ali Koç ve kurmaylarının; Wilfried Zaha, Ryan Kent ve Dominik Livakovic gibi yıldızlara talip olduğu belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe bu isimlerin yanı sıra sürpriz bir oyuncu için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan teknik direktör Jorge Jesus'un da transfere sıcak baktığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Belli başlı transferleri haziran ayının ortasına kadar bitirmek isteyen kurmaylar, o futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'nin bu hamleyle birlikte kadrosunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Ayrıca taraftarların bu transferi memnuniyetle karşılaması öngörülüyor.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

İşte sarı lacivertlilerin gündemine aldığı o isim...

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

F.BAHÇE'DEN SERGI ROBERTO BOMBASI!

Fenerbahçe, La Liga devi Barcelona'da forma giyen Sergi Roberto'yu gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı lacivertlilerin başarılı sağ beki yeni sezonda kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

O bölgede oynayan Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in ayrılık durumuna karşın İspanyol sağ bek ile temasa geçildiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Barcelona altyapısından yetişen ve yaklaşık 10 yıldır as takımda forma giyen Roberto'nun, sezon sonunda kulüpten ayrılma kararı aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Bu durum sonrası sarı lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

aspor.com.tr'nin derlediği habere göre; Barça'nın da Roberto'nun ayrılığına onay verdiği ve oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe ve Roberto arasındaki görüşmenin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Barcelona'nın, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Roberto için yüksek bir bonservis talep etmesi beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ!

Sergi Roberto bu sezon Barça'da 30 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Gelmeye sıcak bakıyor

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

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