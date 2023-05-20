Takım izinli

Fenerbahçe, Trabzonspor engelini aştıktan sonra teknik direktör Jorge Jesus oyuncularına izin verdi. Sarı-lacivertli futbolcular boş günlerini sevdikleriyle birlikte geçirdiler. Kanarya bu hafta Hatayspor ile oynayacağı için hükmen galip sayılacak. Ardından Sivasspor ile kupada rövanş maçına çıkacaklar.
Fenerbahçe, Trabzonspor engelini aştıktan sonra teknik direktör Jorge Jesus oyuncularına izin verdi. Sarı-lacivertli futbolcular boş günlerini sevdikleriyle birlikte geçirdiler. Kanarya bu hafta Hatayspor ile oynayacağı için hükmen galip sayılacak. Ardından Sivasspor ile kupada rövanş maçına çıkacaklar.