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Maçın en iyisi İrfan Can oldu

Kanarya'nın Trabzonspor’u devirdiği maçta İrfan Can Eğribayat da etkili bir performans sergilemişti. Maç boyunca önemli kurtarışların altına imzasını attı. Penaltıda da Trezeguet’nin topu nereye göndereceğini tahmin etti ancak çıkaramadı. Sarı-lacivertli taraftarlar onu maçın en iyisi seçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Maçın en iyisi İrfan Can oldu
Kanarya'nın Trabzonspor'u devirdiği maçta İrfan Can Eğribayat da etkili bir performans sergilemişti. Maç boyunca önemli kurtarışların altına imzasını attı. Penaltıda da Trezeguet'nin topu nereye göndereceğini tahmin etti ancak çıkaramadı. Sarı-lacivertli taraftarlar onu maçın en iyisi seçti.
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