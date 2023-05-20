Lucas Moura'yı takip ediyor

Fenerbahçe kış transfer döneminde Lucas Moura ile yakından ilgilenmişti ancak Brezilyalı yıldız, Tottenham'dan ayrılmamıştı. Premier Lig ekibi önceki gün yayınladığı video ile 30 yaşında ki oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Kanarya, Moura'yı yine gündemine aldı.
Fenerbahçe kış transfer döneminde Lucas Moura ile yakından ilgilenmişti ancak Brezilyalı yıldız, Tottenham'dan ayrılmamıştı. Premier Lig ekibi önceki gün yayınladığı video ile 30 yaşında ki oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Kanarya, Moura'yı yine gündemine aldı.