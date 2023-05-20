Haberler Fenerbahçe Lucas Moura'yı takip ediyor

Lucas Moura'yı takip ediyor

Fenerbahçe kış transfer döneminde Lucas Moura ile yakından ilgilenmişti ancak Brezilyalı yıldız, Tottenham'dan ayrılmamıştı. Premier Lig ekibi önceki gün yayınladığı video ile 30 yaşında ki oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Kanarya, Moura'yı yine gündemine aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Lucas Moura'yı takip ediyor
Fenerbahçe kış transfer döneminde Lucas Moura ile yakından ilgilenmişti ancak Brezilyalı yıldız, Tottenham'dan ayrılmamıştı. Premier Lig ekibi önceki gün yayınladığı video ile 30 yaşında ki oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Kanarya, Moura'yı yine gündemine aldı.
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