Jorge Jesus-Arda Güler gerginliğinin perde arkası ortaya çıktı!

Jesus'un son aylarda yaptığı 'Taraftarlar bizim kadar inanmıyor', 'Yeteri kadar destek alamadık', 'En son ne zaman bu dönemde iki kupada mücadele edildi bilmiyorum' açıklamaları taraftarlar arasında pek hoş karşılanmadı. Jorge Jesus ile tribünler arasında sezon başındaki iletişim de kırıldı.