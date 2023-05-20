Jorge Jesus-Arda Güler gerginliğinin perde arkası ortaya çıktı!

Evinde Trabzonspor karşısında kazanarak bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puan çıkaran Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve Arda Güler arasında yükselen tansiyon çok konuşuldu.
Evinde Trabzonspor karşısında kazanarak bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puan çıkaran Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve Arda Güler arasında yükselen tansiyon çok konuşuldu.
Mücadelenin ikinci yarısında Jorge Jesus'un kenardan Arda Güler'i sert bir şekilde bağırarak uyarmasına genç yıldız reaksiyon verdi ve 'yeter' şeklinde bir hareket yaptı. Yaşanan bu olayın perde arkası ortaya çıktı.
Jorge Jesus ile futbolcular arasındaki bağın koptuğuna dair yayınlanan haberlerde bu duruma dikkat çekilmişti.
Milliyet'te yer alan habere göre Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan bu durumda da Arda'nın hareketi anlık değil, tamamen bir birikimin sonucunda gerçekleşti. Zaten takımın genelinde de benzer bir rahatsızlık olduğu kaydedildi.
Jorge Jesus'un en ufak bir hatada dahi kenara gelip oyunculara çok sert bir şekilde bağırması takımda rahatsızlık yaratıyor.
En ufak bir pas hatası, yanlış bir koşu ya da top kaybında Jorge Jesus'tan çok ciddi reaksiyonlar gelebiliyor.
Böyle bir durumun ardından futbolcular bir anda hem tribünde hem de sosyal medyada hedef haline gelebiliyor, ağır eleştiriler alabiliyor.
Aynı zamanda forma adaleti konusunda da zaman zaman oyuncuların endişeleri bulunuyor.
Tüm bunlar alt alta sıraladığında takımın genelinde bir birikim yaşandı. Patlama noktası da Trabzonspor maçında Arda Güler'in hareketiyle oldu.
Kadıköy'deki mücadelede Jorge Jesus'un sert tepkilerinden nasibini alan bir diğer isim de Michy Batshuayi oldu.
Yine yedek kulübesine yakın bir bölgede yere düşen Belçikalı yıldıza Jesus'tan sert bir tepki geldi.
Jorge Jesus'un hareketleri sadece futbolcularla sınırlı kalmadı. Portekizli çalıştırıcının hem bazı açıklamaları hem de İstanbulspor maçında tribünlere yaptığı tepki taraftarları da üzmüştü.
Jesus'un son aylarda yaptığı 'Taraftarlar bizim kadar inanmıyor', 'Yeteri kadar destek alamadık', 'En son ne zaman bu dönemde iki kupada mücadele edildi bilmiyorum' açıklamaları taraftarlar arasında pek hoş karşılanmadı. Jorge Jesus ile tribünler arasında sezon başındaki iletişim de kırıldı.