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Fenerbahçe'den Trabzonspor açıklaması! "Kınıyoruz"

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Samet Akaydın açıklamasına yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:12 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:18
Fenerbahçe'den Trabzonspor açıklaması! "Kınıyoruz"
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada futbolcusu Samet Akaydın'ın bordo-mavili ekipte forma giyen Mahmoud Trezeguet'ye tükürdüğünün iddia edilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Trabzonspor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamayı kınayan Fenerbahçe, farklı görüntü açılarından bakıldığında konunun oyuncunun üzerine tükürmek ile alakasının olmadığını belirtti.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından sosyal medya gündemine düşen futbolcumuz Samet Akaydın ve Trabzonsporlu oyuncu Trezeguet'in görüntüsü üzerine Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı paylaşım üzerine bu açıklamayı yapıyoruz. Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden kamuoyunu manipülasyon ve aldatma yapıldığı futbolcumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır. Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürmek ile alakasının olmadığı "gören her göz" tarafından açıkça anlaşılmaktadır. Futbolcumuz Samet Akaydın'ın konu ile ilgili bu sabah resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı yeniden tüm kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyor; Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz!" ifadelerine yer verildi.

AKAYDIN: ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Öte yandan Fenerbahçeli Samet Akaydın, sosyal medyada tepki toplayan görüntü sonrasında yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

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