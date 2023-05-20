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Fener takipte

Aslan kaçıyor, kanarya kovalıyor. Yarış nefes nefese devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’u yenerek “Daha bitmedi” mesajı verdi. Kanarya, gözünü G.Saray'ın Sivasspor ve Ankaragücü maçlarına çevirdi. Cimbom bu maçlardan birinde takılırsa son hafta dev finale sahne olacak. Jesus ve öğrencilerinin tek hedefi, Aslantepe'deki maça umutlu çıkmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Fener takipte

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın İstanbulspor'u yenmesiyle fark 8 puana çıkmıştı. Fenerbahçe, Trabzonspor'u evinde ağırlarken baskı altındaydı. Puan kaybı halinde Cimbom, Sivasspor'u yendiği taktirde şampiyonuğu garantiliyordu. Ancak Jorge Jesus ve öğrencileri bu sezona damga vuran asi ruhlarına büründüler. Bir kez daha pes etmediler ve Trabzonspor'u harika bir oyun karşılığında 3-1'lik skorla devirerek takibi sürdürdüler.

Zirve yarışında Galatasaray'ın 76, Fenerbahçe'nin ise 71 puanı bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin bu hafta maçı ligden çekilen Hatayspor ile. Hükmen 3 puanı hanelerine yazdıracaklar. Cimbom ise bugün evinde Sivasspor'u konuk edecek. Fenerbahçe cephesi umutlu şekilde bekleyişini sürdürüyor. Aslan'ın Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarından birinde takılması, Kanarya'nın da Antalyaspor mücadelesini kayıpsız geçmesi halinde iş son haftaya kalacak. Jorge Jesus ve öğrencileri amansız takibin ardından o 'final maçı' şansını yakalamak istiyor.

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