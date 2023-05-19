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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli takımın, Porto forması giyen Mehdi Taremi ile ilgilendiği öne sürüldü. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 13:51 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 15:46
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.

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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

Sarı-lacivertli takım gündemine birçok ismi alırken son iddia Portekiz basınından geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

İddialara göre Fenerbahçe, Porto forması giyen İranlı forvet Mehdi Taremi ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

Tecrübeli oyuncu bu sezon Porto'da çıktığı 48 karşılaşmada 26 gol ve 13 asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

Yıldız ismin Porto ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

MEHDI TAREMI KİMDİR?

18 Temmuz 1992 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Iranjavan takımının altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

Ardından Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımların formalarını terletti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

Taremi, 1.85 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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