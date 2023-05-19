TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefi Mehdi Taremi!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Sarı-lacivertli takım gündemine birçok ismi alırken son iddia Portekiz basınından geldi.
İddialara göre Fenerbahçe, Porto forması giyen İranlı forvet Mehdi Taremi ile ilgileniyor.
Tecrübeli oyuncu bu sezon Porto'da çıktığı 48 karşılaşmada 26 gol ve 13 asiste imzasını attı.
Yıldız ismin Porto ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
MEHDI TAREMI KİMDİR?
18 Temmuz 1992 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Iranjavan takımının altyapısında başladı.
Ardından Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımların formalarını terletti.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Taremi, 1.85 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İran Milli Takımı ile 65 karşılaşmada görev alan Mehdi Taremi, 30 gole imzasını attı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...