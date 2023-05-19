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İrfan Can'dan mini resital

Genç eldiven nefis kurtarışlara imza attığı maçta, Kadıköy’de alkışlarla desteği kaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
İrfan Can'dan mini resital
BAHÇE'NİN Göztepe'den bonservisini almak için anlaşma sağladığı İrfan Can Eğribayat, başırılı performansını sürdürmeye devam ediyor. Önemli kurtarışlara imza atan genç eldiven, iki pozisyonda önemli hata yaptı. Fakat ardından o anlarda kritik toplar çıkarttı. Takımının skor olarak önde kalmasını sağlayan İrfan Can'a sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde kayıtsız kalmadı. Kadıköy'de genç eldivene tezahüratlarla destek verdi. Penaltıyı son anda kurtaramayan 24 yaşındaki kaleci, son dakikalarda Trezeguet'in şutunu ise 90'da çıkarttı.
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