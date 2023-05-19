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FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın menajeriyle İstanbul'da görüştü. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 09:55
FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek yılın transfer planlamalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

Yeni sezon için yönetimin gündemine birçok futbolcu gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

Ancak Kanarya'nın transfer operasyonuna dair bomba bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

Taraflar arasında beklentiler üzerine görüşüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

30 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

Her iki kanatta forma giyebilen Zaha, yıllık 6 milyon 750 bin sterlin ile Crystal Palace'ın en yüksek maaşlı oyuncusu konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

Wilfred Zaha, bu sezon Premier Lig ekibinde 27 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

Zaha bu karşılaşmalarda 7 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

Ayrıca 2 asistlik performans sergiledi.

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