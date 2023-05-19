FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın menajeri İstanbul'da!

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler kritik karşılaşmayı kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Kanarya'nın gollerini Michy Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia kaydetti.
Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler kritik karşılaşmayı kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Kanarya'nın gollerini Michy Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia kaydetti.
Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek yılın transfer planlamalarını sürdürüyor.
Yeni sezon için yönetimin gündemine birçok futbolcu gelmişti.
Ancak Kanarya'nın transfer operasyonuna dair bomba bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin, Premier Lig'den yıldız bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı.
Ntvspor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Yönetim, Fildişi Sahilli futbolcunun kardeşi ve temsilcisi Herve Zaha'yı kulübü gözlemlemesi için İstanbul'a davet etti.
Taraflar arasında beklentiler üzerine görüşüldü.
30 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Her iki kanatta forma giyebilen Zaha, yıllık 6 milyon 750 bin sterlin ile Crystal Palace'ın en yüksek maaşlı oyuncusu konumunda.
Wilfred Zaha, bu sezon Premier Lig ekibinde 27 maça çıktı.
Zaha bu karşılaşmalarda 7 gol attı.
Ayrıca 2 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, daha önce Rangers'taki sözleşmesi sona erecek İngiliz futbolcu Ryan Kent ile de büyük ölçüde anlaşmaya varmıştı.