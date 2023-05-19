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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile genç yıldız Arda Güler arasındaki tartışma maça damga vurmuştu. Portekizli teknik adamın mücadele sonrası öğrencisine jest yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:40
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sinirleri gerilen Arda Güler, Jorge Jesus'un uyarısına el hareketleriyle tepki verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Jesus bu hareket sonrası Arda'ya bağırmaya devam ederken, genç futbolcu, hocasına 'sakin ol' şeklinde bir hareket yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Jorge Jesus, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Arda Güler ile arasında yaşanan gerginlikle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

"ARDA KONUSU ÖZEL BİR DURUM DEĞİL"

Portekizli çalıştırıcı, "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

MAÇ SONU ÖZEL TEBRİK

NTV'nin haberine göre; Portekizli çalıştırıcının karşılaşmadan sonra Arda'yı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Soyunma odasında Arda Güler'e sarılarak yetenekli futbolcuyu kutlayan Jesus, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında da futbolcusundan övgüyle bahsetmişti.

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