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FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Birçok takımın gözdesi konumundaki başarılı oyuncunun son durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin performansından oldukça memnun olduğu 23 yaşındaki futbolcunun babasından transferle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Peki Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 11:18
FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı futbolla transferde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Birçok dev kulüp 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için pusuda bekliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Özellikle sağ beke evrilmesinin ardından performansında büyük bir artış yaşayan Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'in değişmezleri arasına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Oyun temposu ve hırslı yapısıyla dikkat çeken başarılı futbolcu, Fenerbahçe taraftarının da sevgilisi konumunda.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Gelecek-gidecek isimler üzerine çalışmalar yapan sarı-lacvertlilerde en çok merak edilenlerden biri Ferdi'nin takımdaki son durumu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Napoli başta olmak üzere İngiltere'den de talipleri bulunan yıldız futbolcu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

"FERDİ FENERBAHÇE'DE KALIYOR"
Beyaz TV'ye konuşan Baba Kadıoğlu, "Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

"BİZİ HER ZAMAN ŞAŞIRTIYOR"
Ferdi'nin kaptanlık bandını takmasını da değerlendiren Feyzullah Kadıoğlu "İlk geldiğinde kaptanlık falan beklemiyorduk. Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Bu sezon 44 resmi maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Yıldız oyuncu, A Milli Takım'ın formasını 9 maçta terletti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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