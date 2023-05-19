FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transfer olacak mı? Babası açıkladı

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı futbolla transferde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı futbolla transferde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.
Birçok dev kulüp 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için pusuda bekliyor.
Özellikle sağ beke evrilmesinin ardından performansında büyük bir artış yaşayan Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'in değişmezleri arasına girdi.
Oyun temposu ve hırslı yapısıyla dikkat çeken başarılı futbolcu, Fenerbahçe taraftarının da sevgilisi konumunda.
Gelecek-gidecek isimler üzerine çalışmalar yapan sarı-lacvertlilerde en çok merak edilenlerden biri Ferdi'nin takımdaki son durumu.
Napoli başta olmak üzere İngiltere'den de talipleri bulunan yıldız futbolcu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.
"FERDİ FENERBAHÇE'DE KALIYOR"
Beyaz TV'ye konuşan Baba Kadıoğlu, "Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor" ifadelerini kullandı.
"BİZİ HER ZAMAN ŞAŞIRTIYOR"
Ferdi'nin kaptanlık bandını takmasını da değerlendiren Feyzullah Kadıoğlu "İlk geldiğinde kaptanlık falan beklemiyorduk. Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor" diye konuştu.
Bu sezon 44 resmi maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Yıldız oyuncu, A Milli Takım'ın formasını 9 maçta terletti.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.