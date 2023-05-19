Haberler Fenerbahçe Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasını tüm hızıyla sürdürüyor. İki ezeli rakip, transferde de birbirlerine rakip oldu. İtalyan basını, iki ezeli rakibin, Milan'ın yıldız golcüsünü transfer etmek için karşı karşıya geldiğini yazdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazandı.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

İki takım da 71 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde yer aldı.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Beşiktaş ve Fenerbahçe diğer yandan gelecek sezonun planlamasına başladı.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlere Divock Origi de dahil oldu.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre 28 yaşındaki tecrübeli forvet için iki büyük Türk kulübü Beşiktaş ile F.Bahçe'nin devrede olduğunu yazdı.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Calciomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş ve F.Bahçe, Milan forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

İstanbul devleri Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Haberde İtalyan devinin, Belçikalı golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Divock Origi, bu sezon Milan formasıyla 35 maçta süre aldı.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

28 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Origi'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Origi'nin bonservis değeri 8 milyon euro.

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