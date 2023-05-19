Çizme basınından bomba iddia: Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışacak!

Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşırken şampiyonluk yarışında heyecan üst seviyeye çıktı.
Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşırken şampiyonluk yarışında heyecan üst seviyeye çıktı.
Fenerbahçe ise evinde Trabzonspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazandı.
İki takım da 71 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde yer aldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe diğer yandan gelecek sezonun planlamasına başladı.
Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlere Divock Origi de dahil oldu.
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre 28 yaşındaki tecrübeli forvet için iki büyük Türk kulübü Beşiktaş ile F.Bahçe'nin devrede olduğunu yazdı.
İstanbul devleri Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde İtalyan devinin, Belçikalı golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Divock Origi, bu sezon Milan formasıyla 35 maçta süre aldı.
28 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Origi'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Origi'nin bonservis değeri 8 milyon euro.