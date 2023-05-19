Bitirim ikili

29 MAÇTA 28 GOL ATTI
Sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışına devam etmesini sağlayan isimlerden biri de Enner Valencia'ydı. Ekvadorlu oyuncu, Michy Batshuayi'nin açtığı gol perdesini kapatan isim oldu. Ferdi'nin ortasında topla buluşan 33 yaşındaki forvet, nefis bir plaseyle takımının üçüncü golünü Trabzonspor filelerine gönderdi. Bu sezon ligde forma giydiği 29 lig maçının 26'sına ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri toplam 28 kez havalandırdı. Valencia, Süper Lig Gol Krallığı'nda zirvede yer alıyor
ALEX'İN REKORUNU YAKALADI
Valencia bu sezon Süper Lig'de 28. golünü atarken, sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza'nın rekorunu da egale etti. Brezilyalı yıldızın 2010- 2011 sezonunda 28 gollü sezonunu yakalayan 34 yaşındaki forvet, 1 kez daha gol sevinci yaşarsa F.Bahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olacak.