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Bitirim ikili

Fenerbahçe dün akşam ezeli rakibi Trabzonspor'u Kadıköy Ülker Stadyumu'nda 3-1 mağlup ederken, geceye damga vuran isimler Michy Batshuayi ile Enner Valencia oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Bitirim ikili
Fenerbahçe dün akşam ezeli rakibi Trabzonspor'u Kadıköy Ülker Stadyumu'nda 3-1 mağlup ederken, geceye damga vuran isimler Michy Batshuayi ile Enner Valencia oldu. Sarı-lacivertlilerin farklı kazandığı karşılaşmada gol perdesini Michy Batshuayi açtı. Belçikalı yıldız, genç Arda Güler'in nefis pasında sağ çaprazdan topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ligdeki son 5 maçta 4'üncü kez fileleri havalandıran Batshuayi, gol sayısını 12'ye yükselterek, ligde en çok atan ilk 8 oyuncu arasına girdi.

29 MAÇTA 28 GOL ATTI

Sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışına devam etmesini sağlayan isimlerden biri de Enner Valencia'ydı. Ekvadorlu oyuncu, Michy Batshuayi'nin açtığı gol perdesini kapatan isim oldu. Ferdi'nin ortasında topla buluşan 33 yaşındaki forvet, nefis bir plaseyle takımının üçüncü golünü Trabzonspor filelerine gönderdi. Bu sezon ligde forma giydiği 29 lig maçının 26'sına ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri toplam 28 kez havalandırdı. Valencia, Süper Lig Gol Krallığı'nda zirvede yer alıyor

ALEX'İN REKORUNU YAKALADI


Valencia bu sezon Süper Lig'de 28. golünü atarken, sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza'nın rekorunu da egale etti. Brezilyalı yıldızın 2010- 2011 sezonunda 28 gollü sezonunu yakalayan 34 yaşındaki forvet, 1 kez daha gol sevinci yaşarsa F.Bahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olacak.

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