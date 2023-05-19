13 golle en skorer

Fenerbahçe derbide bu sezonki bir istatistiğini de geliştirmeyi başardı. Sarı laciverli takım, bu sezon ligde maçların açılış golünü en çok atan takım oldu. Sarı lacivertliler, Trabzonspor karşısında 13. golünü kaydederek bu alanda zirvedeki yerini korumayı başardı.
Fenerbahçe derbide bu sezonki bir istatistiğini de geliştirmeyi başardı. Sarı laciverli takım, bu sezon ligde maçların açılış golünü en çok atan takım oldu. Sarı lacivertliler, Trabzonspor karşısında 13. golünü kaydederek bu alanda zirvedeki yerini korumayı başardı.