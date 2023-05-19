Haberler Fenerbahçe 13 golle en skorer

13 golle en skorer

Fenerbahçe derbide bu sezonki bir istatistiğini de geliştirmeyi başardı. Sarı laciverli takım, bu sezon ligde maçların açılış golünü en çok atan takım oldu. Sarı lacivertliler, Trabzonspor karşısında 13. golünü kaydederek bu alanda zirvedeki yerini korumayı başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
13 golle en skorer
Fenerbahçe derbide bu sezonki bir istatistiğini de geliştirmeyi başardı. Sarı laciverli takım, bu sezon ligde maçların açılış golünü en çok atan takım oldu. Sarı lacivertliler, Trabzonspor karşısında 13. golünü kaydederek bu alanda zirvedeki yerini korumayı başardı.
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