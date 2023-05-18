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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Lucas Moura heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gözdesi konumunda olan Brezilyalı yıldızdan sevindiren haber geldi. Başarılı oyuncu ile ilgili müjdeyi kulübü Tottenham verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 20:18
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Lucas Moura'nın geleceği netleşti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Oyuncunun kulübü Tottenham, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

TAKIMDAN AYRILACAK!
Tottenham Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lucas Moura ile sözleşme imzalanmayacağı ve yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı açıklandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Lucas Moura, Fenerbahçe'nin kanat listesindeki ilk hedefleri arasında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Ryan Kent ile anlaşma noktasına gelen Kanarya'nın sıradaki hedefi Lucas Moura.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Yıldız isme ülkesi Brezilya dahil birçok takımdan ilgi var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Bu sezon Tottenham formasıyla 17 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

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