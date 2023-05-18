TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Lucas Moura'nın geleceği netleşti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Lucas Moura'nın geleceği netleşti.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi.
Oyuncunun kulübü Tottenham, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
TAKIMDAN AYRILACAK!
Tottenham Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lucas Moura ile sözleşme imzalanmayacağı ve yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı açıklandı.
Lucas Moura, Fenerbahçe'nin kanat listesindeki ilk hedefleri arasında bulunuyor.
Ryan Kent ile anlaşma noktasına gelen Kanarya'nın sıradaki hedefi Lucas Moura.
Yıldız isme ülkesi Brezilya dahil birçok takımdan ilgi var.
Bu sezon Tottenham formasıyla 17 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.