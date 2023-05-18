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Örnek Beşiktaş maçı!
Dünkü son idmanı takımı toplayan teknik direktör Jorge Jesus, kurmaylarıyla birlikte analiz ettiği Karadeniz Fırtınası’nın artılarını ve eksilerini öğrencilerine aktardı. Hata lüksüne sahip olmadıklarını hatırlattı. Rakibin son haftalardaki düşük formunun aldatıcı olmaması gerektiğini belirtip Trabzon-Beşiktaş derbisini örnek gösterdi. Siyah beyazlıların rahat çıktığı maçta puan kaybettiğini aktardı. 90 dakika boyunca mücadele etmelerini istedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 10:24