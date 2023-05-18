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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. Birçok talibi olan milli yıldız, dev bonservis bedeliyle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Ferdi'nin yeni adresi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 12:49
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler birçok yıldızı kadrosuna katarak yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuya 1.7 milyon Euro net maaş ödeyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Gelecek sezon için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde Avrupa kulüplerinin radarındaki isimlere gelen teklifler de değerlendirmeye alınacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Avrupa devlerinin kıskacındaki isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu'ydu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Şampiyonluk yolunda mücadele veren Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu, takımın performansına büyük katkı yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe maçlarına gözlemci gönderen Avrupa devinin transferi tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

FERDİ KADIOĞLU NEWCASTLE UNITED'A

Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United, bu sezon ligde gösterdiği performans ile büyük bir sürpriz yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan İngiliz ekibi rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

20 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Fenerbahçe'nin birçok maçına gözlemci gönderen siyah-beyazlılar, 20 milyon Euro bedelle milli yıldızı kadroya katmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile herkesin beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu, kariyerini bir üst seviyeye taşıyarak Avrupa'da boy göstermek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Milli yıldız ayrılığa sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Yıldız futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole doğrudan katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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