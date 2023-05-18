FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi.
Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler birçok yıldızı kadrosuna katarak yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuya 1.7 milyon Euro net maaş ödeyeceği öğrenildi.
Gelecek sezon için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.
Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde Avrupa kulüplerinin radarındaki isimlere gelen teklifler de değerlendirmeye alınacak.
Fenerbahçe'de Avrupa devlerinin kıskacındaki isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu'ydu...
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.
Şampiyonluk yolunda mücadele veren Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu, takımın performansına büyük katkı yaptı.
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe maçlarına gözlemci gönderen Avrupa devinin transferi tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.
FERDİ KADIOĞLU NEWCASTLE UNITED'A
Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United, bu sezon ligde gösterdiği performans ile büyük bir sürpriz yaptı.
Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan İngiliz ekibi rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.
20 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER
Fenerbahçe'nin birçok maçına gözlemci gönderen siyah-beyazlılar, 20 milyon Euro bedelle milli yıldızı kadroya katmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile herkesin beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu, kariyerini bir üst seviyeye taşıyarak Avrupa'da boy göstermek istiyor.
Milli yıldız ayrılığa sıcak bakıyor.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole doğrudan katkıda bulundu.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.