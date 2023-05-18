Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik

Fenerbahçeli yıldız Michy Batshuayi, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

Michy Batshuayi: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını ortaya koyabildik. İlk derbi galibiyetimizdi, öz güven için olumlu bir sonuç. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Uzun zamandır sahada çok daha güçlü olduğumuzu gösterememiştik. Mücadele ve taktik anlamında çok iyiydik. Bu 3 puan çok önemliydi. Öz güvenli şekilde maçımızı oynadık. Taraftarımız da harikaydı, onların gücünü hissettik. Atacağımız gollere ve alacağımız galibiyetlere devam etmeliyiz.