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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Attığı golle galibiyete katkı sağlayan sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 22:34
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik

Fenerbahçeli yıldız Michy Batshuayi, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Michy Batshuayi: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını ortaya koyabildik. İlk derbi galibiyetimizdi, öz güven için olumlu bir sonuç. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Uzun zamandır sahada çok daha güçlü olduğumuzu gösterememiştik. Mücadele ve taktik anlamında çok iyiydik. Bu 3 puan çok önemliydi. Öz güvenli şekilde maçımızı oynadık. Taraftarımız da harikaydı, onların gücünü hissettik. Atacağımız gollere ve alacağımız galibiyetlere devam etmeliyiz.

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