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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca takımın şampiyonluk ihtimali üzerine konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 22:45 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 22:53
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Takımın şampiyonluk ihtimali üzerine konuşan Portekizli hoca, "Matematiksel olarak şansımız var, sonuna kadar gideceğiz" dedi.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Bugün galip gelmek önemliydi çünkü iyi bir takıma karşı oynayacaktık. Takımım iyi bir maç çıkardı. İlk 30 dakikada çok kaliteli bir oyun sergiledik. Teknik anlamda kaliteli goller attık. 3. gole baktığınızda, takımın teknik kalitesini görüyorsunuz.

Şimdi yapmamız gereken şey, çarşamba günü Sivasspor'la oynayacağımız maça odaklanmak. O maç bizi finale taşıyabilir. Bizim için çok önemli bir maç.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"
Şampiyonluk için matematiksel olarak şansımız var, sonuna kadar gideceğiz. Bitime 3 hafta kaldı. Fenerbahçe bitime bu kadar az süre kala, 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürdü bilmiyorum. Henüz bir şey kazanmadık ancak kazanabiliriz, çalışmaya devam edeceğiz.

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