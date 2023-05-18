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Fenerbahçe taraftarları tribünleri doldurdu!

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadelede Sarı lacivertli taraftarlar, tribünleri doldurarak takımını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 20:14 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 20:15
Fenerbahçe taraftarları tribünleri doldurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Sarı lacivertli taraftarlar, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede tribünleri doldurarak takımını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Bitexen Giresunspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Giresunspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, orta sahadaki bu isimlerin yerine ise Willian Arao ve Miha Zajc'a ilk 11'de görev verdi.

Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'i oynattı. Orta ikilide Willian Arao ve Miha Zajc'a forma veren 69 yaşındaki Jesus, kanatları ise Arda Güler ile Diego Rossi'ye emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Michy Batshuayi ile Enner Valencia'yı oynattı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, Emre Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

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