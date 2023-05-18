FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek.
Bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 132 maçta sarı-lacivertli ekip, 50 kez galip geldi. Oynanan karşılaşmalarda bordo-mavililer, 43 kez sahadan galip ayrılırken 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 31 karşılaşmada 21 galibiyet 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 68 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Maç eksiği ile ligde lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe'de hedef, Trabzonspor karşısında galip gelerek şampiyonluk umutlarını devam ettirmek.
Trabzonspor ise ligde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet 6 beraberlik 11 mağlubiyet elde etti. 48 puanla ligde 8'inci sırada yer alan bordo-mavili ekip, rakibini mağlup edip hem Kadıköy'de süre gelen galibiyet hasretini sona erdirmek hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.
LİGDE 100'ÜNCÜ RANDEVU
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 100'üncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 99 karşılaşmada sarı-lacivertliler 39 galibiyet alırken Trabzonspor 26 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takımın arasındaki 34 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
FENERBAHÇE LİGDE TRABZONSPOR'A SAHASINDA KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'a karşı oynadığı lig maçlarında rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda. Sarı-lacivertliler, ligde bordo-mavili ekibe karşı sahasında oynadığı son 25 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alırken 12 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, rakibine karşı sahasında en son 1997-1998 sezonunda 3-1'lik skorla mağlup oldu.
FENERBAHÇE'DE 1 CEZALI, 3 SAKAT
Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor karşılaşması öncesinde 1'i cezalı, 3'ü sakat olmak üzere 4 eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
BORDO-MAVİLİLERDE 3 EKSİK
Trabzonspor'da Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Karadeniz ekibinde cezalı olan Anastasios Bakasetas'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil, bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Manolis Siopis'in ise maç kadrosunda yer alması ve karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.
Dev maçtan zaferle ayrılmak isteyen Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı.
Son idmanda takımı toplayan teknik direktör Jorge Jesus, kurmaylarıyla birlikte analiz ettiği Karadeniz Fırtınası'nın artılarını ve eksilerini öğrencilerine aktardı.
Hata lüksüne sahip olmadıklarını hatırlattı.
Rakibin son haftalardaki düşük formunun aldatıcı olmaması gerektiğini belirtip Trabzon-Beşiktaş derbisini örnek gösterdi.
Siyah-beyazlıların rahat çıktığı maçta puan kaybettiğini aktardı.
90 dakika boyunca mücadele etmelerini istedi.