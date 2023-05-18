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FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Taraftarı önünde kritik maçı kazanarak şampiyonluk şansını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 10:36
FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 132 maçta sarı-lacivertli ekip, 50 kez galip geldi. Oynanan karşılaşmalarda bordo-mavililer, 43 kez sahadan galip ayrılırken 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 31 karşılaşmada 21 galibiyet 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 68 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Maç eksiği ile ligde lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe'de hedef, Trabzonspor karşısında galip gelerek şampiyonluk umutlarını devam ettirmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Trabzonspor ise ligde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet 6 beraberlik 11 mağlubiyet elde etti. 48 puanla ligde 8'inci sırada yer alan bordo-mavili ekip, rakibini mağlup edip hem Kadıköy'de süre gelen galibiyet hasretini sona erdirmek hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

LİGDE 100'ÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 100'üncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 99 karşılaşmada sarı-lacivertliler 39 galibiyet alırken Trabzonspor 26 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takımın arasındaki 34 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

FENERBAHÇE LİGDE TRABZONSPOR'A SAHASINDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'a karşı oynadığı lig maçlarında rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda. Sarı-lacivertliler, ligde bordo-mavili ekibe karşı sahasında oynadığı son 25 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alırken 12 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, rakibine karşı sahasında en son 1997-1998 sezonunda 3-1'lik skorla mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

FENERBAHÇE'DE 1 CEZALI, 3 SAKAT

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor karşılaşması öncesinde 1'i cezalı, 3'ü sakat olmak üzere 4 eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

BORDO-MAVİLİLERDE 3 EKSİK

Trabzonspor'da Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Karadeniz ekibinde cezalı olan Anastasios Bakasetas'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil, bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Manolis Siopis'in ise maç kadrosunda yer alması ve karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Dev maçtan zaferle ayrılmak isteyen Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Son idmanda takımı toplayan teknik direktör Jorge Jesus, kurmaylarıyla birlikte analiz ettiği Karadeniz Fırtınası'nın artılarını ve eksilerini öğrencilerine aktardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Hata lüksüne sahip olmadıklarını hatırlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Rakibin son haftalardaki düşük formunun aldatıcı olmaması gerektiğini belirtip Trabzon-Beşiktaş derbisini örnek gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

Siyah-beyazlıların rahat çıktığı maçta puan kaybettiğini aktardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kritik toplantı! Jorge Jesus ve futbolcular...

90 dakika boyunca mücadele etmelerini istedi.

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