FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus o anı anlattı! "Arda'yla aramızda..."

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe – Trabzonspor maçına Arda Güler ile Jorge Jesus arasındaki gerginlik damgasını vurdu.

Maçın 60. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sinirleri gerilen Arda Güler, Jorge Jesus'un 'sakin ol' uyarısına el hareketleriyle tepki verdi.

Jesus, bu olayın ardından karşılaşmanın durduğu anlarda Arda Güler'i yanına çağırarak genç yıldıza uyarılarda bulundu.

"ARAMIZDA ÖZEL DURUM OLMADI"

Portekizli teknik adam maçın ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arda'ya taktik ve teknik konularda uyarı yapıyordum. Aramızda özel durum olmadı. Onunla yarın konuşabileceğim bir şey olmadı. Normal bir hocanın yapmış olduğu bir uyarıydı. Arda'nın oynadığı oyun bugün en iyi oyunlarından bir tanesiydi."