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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması!

Fenerbahçe’nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor maçının ardından konuştu. Eğribayat, şampiyonluk için sona ana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 22:34 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 22:38
FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, takımının Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki file bekçisi "Bana yakışmayan 2 hata yaptım. Ancak devamında pozisyonları kurtarabildim. 2 maçımız kaldı. 2 maçımızı da kazanacağız inşallah. Şampiyonluk gelir, gelmez. Son ana kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Eğribayat takımdaki geleceğiyle ilgili ise Taraftar geldiğimden beri beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Kulüp benim kalmamı istiyor. Ben de kalmak istiyorum. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. İnşallah sonu güzel olacak. Bitti diyebiliriz gibi." ifadelerini kullandı.

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