FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği ilk isim İngiliz yıldız Ryan Kent.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği ilk isim İngiliz yıldız Ryan Kent.
Glaskow Rangers'taki sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu için bir süredir temaslarda bulunuluyor.
İskoç ekibinden ayrılmaya karar veren başarılı futbolcu ve menajeriyle görüşmeler yapan sarı-lacivertli yönetim, teklifini sundu.
3+1 yıllık sözleşme öneren Kanarya, oyuncuya da yıllık 1.7 milyon euro maaş teklif etti.
Fenerbahçe'nin transferde büyük aşama kaydettiği Ryan Kent'te sürpriz bir gelişme yaşandı.
İTALYA'DAN TALİBİ ÇIKTI!
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Sezon sonunda serbest kalacak olan yıldız kanat oyuncusuna İtalyan ekibi Bologna talip oldu.
FENERBAHÇE TRANSFERDE ÖNDE!
Ancak Fenerbahçe'nin hem oyuncu hem de menajerine yaptığı teklifle transferde avantajlı taraf olduğu aktarıldı.
İstikrarlı yapısıyla dikkat çeken Ryan Kent bu sezon 44 resmi maçta forma giydi.
Bu müsabakalarda 3 gol ve 10 asistlik katkı verdi.
Ryan Kent'in güncel piyasa 11 milyon euro olarak gösterildi.