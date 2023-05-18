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FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Ryan Kent transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumundaki İngiliz yıldıza İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basını gelişmeyi duyururken, transferde önde olan takımı da açıkladı. Peki Ryan Kent'in yeni adresi neresi olacak? İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 15:52
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği ilk isim İngiliz yıldız Ryan Kent.

FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

Glaskow Rangers'taki sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu için bir süredir temaslarda bulunuluyor.

FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

İskoç ekibinden ayrılmaya karar veren başarılı futbolcu ve menajeriyle görüşmeler yapan sarı-lacivertli yönetim, teklifini sundu.

FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

3+1 yıllık sözleşme öneren Kanarya, oyuncuya da yıllık 1.7 milyon euro maaş teklif etti.

FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin transferde büyük aşama kaydettiği Ryan Kent'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

İTALYA'DAN TALİBİ ÇIKTI!
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Sezon sonunda serbest kalacak olan yıldız kanat oyuncusuna İtalyan ekibi Bologna talip oldu.

FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

FENERBAHÇE TRANSFERDE ÖNDE!
Ancak Fenerbahçe'nin hem oyuncu hem de menajerine yaptığı teklifle transferde avantajlı taraf olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

İstikrarlı yapısıyla dikkat çeken Ryan Kent bu sezon 44 resmi maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABER: Ryan Kent transferi kızıştı! İtalya'dan sürpriz talip

Bu müsabakalarda 3 gol ve 10 asistlik katkı verdi.

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