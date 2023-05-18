Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Golden sonra oyun orta saha mücadelesi ağırlıklı geçerken soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, üst üste özellikle yan toplardan gol pozisyonlarına girdi. Maçın 58. dakikasında sarı-lacivertliler Luan Peres'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 71. dakikada Enner Valencia ile üçüncü golü buldu.

Maçın 80. dakikasında penaltıdan Trezeguet'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılmayı bildi.

Karşılaşma öncesi maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, bu galibiyetle aradaki farkı yeniden 5 puana çekti.

BATSHUAYI GOLLERLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, gollerini sürdürdü.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta Bitexen Giresunspor karşısında takımının tek golünü bulmuştu.

Trabzonspor karşısında da 11. dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden Batshuayi, takıma katıldıktan sonra ilk 11 çıktığı iki maçta da gol buldu.

29 yaşındaki santrfor, ligdeki 12. golünü kaydetti.

VALENCIA ALEX'İ YAKALADI

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın gol rekorunu yakaladı.

Maçın 71. dakikasında attığı golle ligde bu sezonki gol sayısını 28'e yükselten Valencia, lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla 1 sezonda en çok gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu.

Valencia, bu sezon ligde 1 gol daha atması durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.



PERES SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Luan Peres, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve savunmada gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı savunmacı, ardından çok uzun süreli bir sakatlık yaşayarak takımdan ayrı kalmıştı.

Sakatlığının ardından yeniden forma giymeye başlana Peres, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Trabzonspor karşısında buldu.