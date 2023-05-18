Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Fenerbahçe...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Kanarya, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de sezon sonuna doğru yaklaşılırken, Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği de merak konusu oldu.
Adı Brezilya ve Suudi Arabistan milli takımları ile anılan deneyimli çalıştırıcının durumu belirsizliğini koruyor.
Jesus, geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ile ilgili konuştu.
68 yaşındaki teknik adam, "Başkanımız sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle.
Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum.
Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam." ifadelerini kullanmıştı.
Jorge Jesus'un ayrılık ihtimaline karşı teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de, Adana Demirspor ile başarılı bir sezon geçiren Vincenzo Montella gündeme gelmişti.
İtalyan çalıştırıcının yeni sezonda sarı-lacivertli takımın başına geçeceği iddia edilmişti.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE İDDİALARI VAR AMA..."
Montella ile yola devam etmek istediklerini belirten Murat Sancak, "Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.