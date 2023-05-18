Haberler Fenerbahçe Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Fenerbahçe...

Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un yerine Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın göreve getirileceği öne sürülmüştü. Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili ortaya atılan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 11:15
Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Fenerbahçe...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Fenerbahçe...

Kanarya, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Fenerbahçe...

68 yaşındaki teknik adam, "Başkanımız sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle.

Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Fenerbahçe...

Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum.

Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Fenerbahçe...

Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam." ifadelerini kullanmıştı.

Adana Demirspor'dan Montella açıklaması! Fenerbahçe...

"FENERBAHÇE İDDİALARI VAR AMA..."

Montella ile yola devam etmek istediklerini belirten Murat Sancak, "Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

DİĞER
Yalı Çapkını aşıklarından eğlenceli paylaşım! Afra Saraçoğlu'dan Mert Ramazan Demir'e gönderme "Dedi kaş küser dedim nee"
Yüzyılın dönüşüm projesinde İstanbul pilot bölge seçildi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 2 bölgeye ayırdık
City'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
Samandıra'da kritik toplantı! Jesus ve futbolcular...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rekor bonservisle gidiyor! İşte yeni takımı
Samandıra'da kritik toplantı! Jesus ve futbolcular...
Titanik'te flaş gelişme! Enkazının 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balotelli'ye şok sözler! "Her şeyi mahvediyor" Balotelli'ye şok sözler! "Her şeyi mahvediyor" 11:41
Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı 11:24
A. Demirspor'dan Montella açıklaması! F.Bahçe... A. Demirspor'dan Montella açıklaması! F.Bahçe... 11:14
Sevilla - Juventus maçı saat kaçta? Sevilla - Juventus maçı saat kaçta? 11:08
Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta? 10:55
Samandıra'da kritik toplantı! Jesus ve futbolcular... Samandıra'da kritik toplantı! Jesus ve futbolcular... 10:36
Daha Eski
Kartal'a ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu Kartal'a ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu 10:18
Ülkesine mi dönüyor? Icardi'den transfer sözleri Ülkesine mi dönüyor? Icardi'den transfer sözleri 09:59
Miami Heat konferans finalinde öne geçti! Miami Heat konferans finalinde öne geçti! 09:53
City'nin yıldızı F.Bahçe'ye! City'nin yıldızı F.Bahçe'ye! 09:40
G.Saray'ın dikkat çeken istatistiği! Avrupa 5. oldu G.Saray'ın dikkat çeken istatistiği! Avrupa 5. oldu 09:35
F.Bahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? 09:29