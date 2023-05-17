Kent + 8 transfer

Sarı-lacivertli kulüp bir yandan bu sezon şampiyonluk ve kupa hedefine kilitlenmiş durumdayken diğer taraftan gelecek yıl için daha güçlü bir kadro kurmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağlayacağı ilk ismin Ryan Kent olması bekleniyor. Rangers ile kontratı sona eren 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldı. Sezon sonunda resmi imzalar atılacak. Kanarya bunun haricinde kadrosuna takviye yapmayı düşündüğü mevkileri belirledi: Yabancı kaleci, en az 1 stoper, merkez orta saha, sağ kanat, en az 1 forvet ve Bright Osayi Samuel'in ayrılması durumunda 1 sağ bek. Sarı-lacivertliler bu yaz en az 9 transfer yaparak kadroyu güçlendirecek.