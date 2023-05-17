Haberler Fenerbahçe Kent + 8 transfer

Kent + 8 transfer

Fenerbahçe, Rangers’ın kanat oyuncusu ile büyük oranda anlaştı. Sarı lacivertliler bunun haricinde transfer harekatını sürdürecek. Kaleci, stoper, orta saha, sağ kanat, forvet ve sağ bek gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Kent + 8 transfer
Sarı-lacivertli kulüp bir yandan bu sezon şampiyonluk ve kupa hedefine kilitlenmiş durumdayken diğer taraftan gelecek yıl için daha güçlü bir kadro kurmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağlayacağı ilk ismin Ryan Kent olması bekleniyor. Rangers ile kontratı sona eren 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldı. Sezon sonunda resmi imzalar atılacak. Kanarya bunun haricinde kadrosuna takviye yapmayı düşündüğü mevkileri belirledi: Yabancı kaleci, en az 1 stoper, merkez orta saha, sağ kanat, en az 1 forvet ve Bright Osayi Samuel'in ayrılması durumunda 1 sağ bek. Sarı-lacivertliler bu yaz en az 9 transfer yaparak kadroyu güçlendirecek.
DİĞER
Sosyal medya çalkalanıyor! Oyuncu Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan şoke oldu!
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta?
F.Bahçe derbiye hazır!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52