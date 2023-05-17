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Fenerbahçe'ye Osayi şoku

Trabzonspor maçı öncesinde F.Bahçe’ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Bright Osayi Samuel antrenmanda sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncunun MR’ında darbeye bağlı sol baldırında kas içinde kanama ve yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Osayi Sivas maçında da yok.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'ye Osayi şoku

Trabzonspor maçı öncesinde F.Bahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Bright Osayi Samuel antrenmanda sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncunun MR'ında darbeye bağlı sol baldırında kas içinde kanama ve yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Osayi Sivas maçında da yok.

TRABZON VE SİVAS'A YOK
Bright Osayi Samuel bu sakatlığı sebebiyle kritik karşılaşmalarda forma giyemeyecek. 25 yaşındaki oyuncu Süper Lig'deki Trabzonspor derbisi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor karşılaşmalarında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

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