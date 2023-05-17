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Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu büyük bir titizlikle devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin kadro yapılanmasında takımdan ayrılacak isimler büyük önem taşıyor. Yönetim, Arda Güler'in taliplerinin artmasından sonra alternatif arayışlarına başladı. Özellikle İspanyol devi Barcelona'nın Arda Güler'e ısrar göstermesinin ardından düğmeye basan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı yıldızı Almanya'da buldu. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:44
Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Fenerbahçe sezon devam ederken bir yandan da gelecek sezon için transfer harekatını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Kanarya'da en çok merak edilen konulardan biri Arda Güler'in takımdaki son durumu.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Teknik direktör Jorge Jesus'tan aldığı forma şansını çok iyi değerlendiren genç yıldız, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başladı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Yüksek tekniği ve oyun görüşüyle kalitesini ispatlayan Arda, takımı hücumda yönlendiren isim oldu.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Taraftarın sevgilisi konumuna gelen başarılı oyuncuya şimdiden birçok kulüp kanca attı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Arda Güler'le ilgilenen çok sayıda dev kulüp bulunuyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Bu takımlardan en dikkat çekeni ise İspanyol ekibi Barcelona.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Fenerbahçeli kurmaylar, Arda Güler'in taliplerinin iyice artmasından sonra işini sağlama almak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

ALTERNATİFİ BELİRLENDİ!
Yönetim, olası bir satış durumunda onun alternatifini de şimdiden belirledi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

DAICHI KAMADA GÜNDEMDE!
Akşam'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la mukavelesi bitecek olan Daichi Kamada için devreye girdi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

MILAN DA İSTİYOR!
26 yaşındaki Japon 10 numara için İtalya'nın dev ekibi Milan da masada bulunuyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Bu sezon Alman ekibiyle 44 resmi maça çıkan 1.84 boyundaki oyuncu, 15 gol atarken 6 da asist yaptı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcunun 30 Haziran'da serbest oyuncu konumuna geçecek olması, Milan'ın da iştahını kabarttı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

"farantube. com" sitesi, "Daichi Kamada, harika teknik becerilere sahip ve ihtiyaca göre birçok farklı bölgede oynayabilen bir futbolcu. Bu sebeple Milan da onu listesine ekledi ve durumunu takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

'YÜKSEK BEKLENTİLERİ VAR'
Aynı haberde, "Napoli'nin adı da Kamada'yla anılıyordu ancak bugün itibarıyla transferden çekilmiş gibi duruyorlar.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Ancak Kamada'yla ilgilenen tek kulüp Milan değil. Türk ekibi Fenerbahçe'nin de Japon futbolcu için devrede olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Oyuncu boşa çıkacağı için yüksek bir yıllık maaş bekliyor. Aynı şekilde menajerlerinin talepleri de bir hayli yüksek olacak." denildi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Yıldız futbolcuya ve menajerine en yüksek teklifte bulunan takım, onu resmen kadrosuna katmış olacak.

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