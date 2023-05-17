Fenerbahçe'den bomba transfer! Arda Güler'in yerine...

Fenerbahçe sezon devam ederken bir yandan da gelecek sezon için transfer harekatını sürdürüyor.
Fenerbahçe sezon devam ederken bir yandan da gelecek sezon için transfer harekatını sürdürüyor.
Kanarya'da en çok merak edilen konulardan biri Arda Güler'in takımdaki son durumu.
Teknik direktör Jorge Jesus'tan aldığı forma şansını çok iyi değerlendiren genç yıldız, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başladı.
Yüksek tekniği ve oyun görüşüyle kalitesini ispatlayan Arda, takımı hücumda yönlendiren isim oldu.
Taraftarın sevgilisi konumuna gelen başarılı oyuncuya şimdiden birçok kulüp kanca attı.
Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Arda Güler'le ilgilenen çok sayıda dev kulüp bulunuyor.
Fenerbahçeli kurmaylar, Arda Güler'in taliplerinin iyice artmasından sonra işini sağlama almak için harekete geçti.
ALTERNATİFİ BELİRLENDİ!
Yönetim, olası bir satış durumunda onun alternatifini de şimdiden belirledi.
DAICHI KAMADA GÜNDEMDE!
Akşam'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la mukavelesi bitecek olan Daichi Kamada için devreye girdi.
MILAN DA İSTİYOR!
26 yaşındaki Japon 10 numara için İtalya'nın dev ekibi Milan da masada bulunuyor.
Bu sezon Alman ekibiyle 44 resmi maça çıkan 1.84 boyundaki oyuncu, 15 gol atarken 6 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcunun 30 Haziran'da serbest oyuncu konumuna geçecek olması, Milan'ın da iştahını kabarttı.
"farantube. com" sitesi, "Daichi Kamada, harika teknik becerilere sahip ve ihtiyaca göre birçok farklı bölgede oynayabilen bir futbolcu. Bu sebeple Milan da onu listesine ekledi ve durumunu takip ediyor." ifadelerini kullandı.
'YÜKSEK BEKLENTİLERİ VAR'
Aynı haberde, "Napoli'nin adı da Kamada'yla anılıyordu ancak bugün itibarıyla transferden çekilmiş gibi duruyorlar.
Ancak Kamada'yla ilgilenen tek kulüp Milan değil. Türk ekibi Fenerbahçe'nin de Japon futbolcu için devrede olduğu biliniyor.
Oyuncu boşa çıkacağı için yüksek bir yıllık maaş bekliyor. Aynı şekilde menajerlerinin talepleri de bir hayli yüksek olacak." denildi.
Yıldız futbolcuya ve menajerine en yüksek teklifte bulunan takım, onu resmen kadrosuna katmış olacak.