Enner Valencia stop etti

Süper Lig’de 27 defa ağları sarsarak gol krallığında lider durumda bulunan Enner Valencia son maçlarda suskun. Ekvadorlu golcü son 6 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Son 4 mücadelede ise ağları sarsmayı başaramadı. Jorge Jesus onunla görüşerek güvenini dile getirdi.
Süper Lig'de 27 defa ağları sarsarak gol krallığında lider durumda bulunan Enner Valencia son maçlarda suskun. Ekvadorlu golcü son 6 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Son 4 mücadelede ise ağları sarsmayı başaramadı. Jorge Jesus onunla görüşerek güvenini dile getirdi.