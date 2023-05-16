TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Süper Lig'de topladığı 73 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de topladığı 73 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda transfer çalışamaları da tam gaz devam ediyor.
Sezon başında hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Cimbom, çok sayıda yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak gündem olmuştu.
2022/2023 sezon öncesi Mata, Mertens, Oliveira ve Torreira gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Aslan'ın en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi'ydi...
Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli yıldızı bir yıllığına kiralamıştı.
Yönetim, Fransız ekibinden 6 milyon 750 bin Euro maaş alan tecrübeli golcünün maaşının 750 bin Euro'luk kısmını karşılamıştı.
Icardi, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla taraftarı mest etti.
Yaptığı skor katkısıyla sezona damga vuran Arjantinli dünya yıldızının bu performansı yönetimi de harekete geçirdi.
Galatasaray, Mauro Icardi'yi takımda tutmak için PSG'nin de nabzını yokluyor.
Fransız ekibi, 1 yıl daha kontratı olan deneyimli santrforun durumuna sezon sonunda yeni planlama ile karar verecek.
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray cephesi önce golcü futbolcuyu tam anlamıyla ikna edip, ardından da Paris kulübü ile masaya oturmanın hedefinde.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 16 gol ve 8 asistlik performansıyla 24 gole doğrudan etki etti.
Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.