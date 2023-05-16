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TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, önceliği Mauro Icardi transferine verdi. Yönetim, Arjantinli dünya yıldızının bonservisini almak için stratejisini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 09:56
TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Süper Lig'de topladığı 73 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda transfer çalışamaları da tam gaz devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Sezon başında hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Cimbom, çok sayıda yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak gündem olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

2022/2023 sezon öncesi Mata, Mertens, Oliveira ve Torreira gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Aslan'ın en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi'ydi...

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli yıldızı bir yıllığına kiralamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Yönetim, Fransız ekibinden 6 milyon 750 bin Euro maaş alan tecrübeli golcünün maaşının 750 bin Euro'luk kısmını karşılamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Icardi, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla taraftarı mest etti.

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Yaptığı skor katkısıyla sezona damga vuran Arjantinli dünya yıldızının bu performansı yönetimi de harekete geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Galatasaray, Mauro Icardi'yi takımda tutmak için PSG'nin de nabzını yokluyor.

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Fransız ekibi, 1 yıl daha kontratı olan deneyimli santrforun durumuna sezon sonunda yeni planlama ile karar verecek.

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray cephesi önce golcü futbolcuyu tam anlamıyla ikna edip, ardından da Paris kulübü ile masaya oturmanın hedefinde.

TRANSFER HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Icardi planı! Bonservisi böyle alınacak

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı.

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