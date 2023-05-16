TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Kadro planlama çalışmalarına erkenden başlayan sarı-lacivertliler, eksik görülen bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.
Transfer için düğmeye basan Kanarya'da gözle görülür bir değişim yaşanacak.
Orta saha mevkisi için bir süredir uğraş veren yönetim, gözünü Güney Amerika'ya çevirdi.
Özellikle Crespo'nun taliplerinin artmasından sonra temaslarına hız veren sarı-lacivertli kurmaylar aradığı ismi Meksika'da buldu.
Doğrudan katkı alabileceği isimler üzerine yoğunlaşan Fenerbahçe, Pachuca formasi giyen Luis Chavez için harekete geçti.
CHAVEZ'İN ÖNCELİĞİ AVRUPA!
Pachuca'dan ayrılması beklenen Luis Chavez, Avrupa'ya sıçrama yapmak istediği için tercihini bu yönden yapacak.
Fox Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu transfer listesine dahil etti.
Chavez'i kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Pachuca ile temasa geçeceği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Luis Chavez'e imza attırmak için yaz transfer sezonunda Meksika Ligi ekibiyle görüşme yapacağı ifade edildi.
KARİYERİ İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT!
Söz konusu haberde; 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin kariyeri açısından önemli bir fırsat olduğunun altı çizildi.
Bu sezon 42 resmi maçta forma giyen Chavez, 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Meksikalı futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Luis Chavez'in Pachuca ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.