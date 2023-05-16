Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de orta saha hareketliliği yaşanıyor. Portekizli oyuncu Miguel Crespo, transferde birçok takımın radarına girdi. Avrupa'dan önemli kulüplerin peşinde olduğu 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. Crespo'nun veda ihtimalinin artması sonrası harekete geçen sarı-lacivertliler, yeni orta sahasını buldu. Kanarya, yıldız futbolcuya imza attırıp o mevkiyi sağlama alacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 13:21
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Kadro planlama çalışmalarına erkenden başlayan sarı-lacivertliler, eksik görülen bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Transfer için düğmeye basan Kanarya'da gözle görülür bir değişim yaşanacak.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Orta saha mevkisi için bir süredir uğraş veren yönetim, gözünü Güney Amerika'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Özellikle Crespo'nun taliplerinin artmasından sonra temaslarına hız veren sarı-lacivertli kurmaylar aradığı ismi Meksika'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Doğrudan katkı alabileceği isimler üzerine yoğunlaşan Fenerbahçe, Pachuca formasi giyen Luis Chavez için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

CHAVEZ'İN ÖNCELİĞİ AVRUPA!
Pachuca'dan ayrılması beklenen Luis Chavez, Avrupa'ya sıçrama yapmak istediği için tercihini bu yönden yapacak.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Fox Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu transfer listesine dahil etti.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Chavez'i kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Pachuca ile temasa geçeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Fenerbahçe'nin Luis Chavez'e imza attırmak için yaz transfer sezonunda Meksika Ligi ekibiyle görüşme yapacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

KARİYERİ İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT!
Söz konusu haberde; 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin kariyeri açısından önemli bir fırsat olduğunun altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Crespo'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Bu sezon 42 resmi maçta forma giyen Chavez, 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

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