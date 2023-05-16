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Planları hazır

Jorge Jesus, Trabzonspor maçı öncesinde planlarını belirledi Ofsayt taktiği, agresif pres devam edecek. Çift forvet çıkacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Planları hazır
Kanarya'da gözler Trabzonspor mücadelesine çevrilmiş durumda. Bu sezon derbi maçlarda hüsran yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ilk büyük maç galibiyeti için çalışmalarını tamamladı. Kafasında ilk 11'den 10 ismi belirledi. Kalede İrfan Can olacak. Sağ bekte Ferdi yer alacak. Stoperler Samet ile Szalai olacak. Sol bekte Luan Peres görev yapacak. Orta sahada Arda Güler, Arao ve Zajc'ın oynaması bekleniyor. Sol kanatta Rossi favori ancak son haftalarda eleştirildiği için farklı bir tercih gelebilir. Hücumda da Batshuayi ile Valencia oynayacak. Jesus yine ofsayt taktiği, agresif presi ön planda tutacak. Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını motive ediyor.
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