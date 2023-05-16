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Miha Zajc kalıyor

Fenerbahçe'de Miha Zajc konusu çözüme kavuşuyor. Sloven orta saha oyuncusu için "Jorge Jesus kalırsa ben yokum" ifadeleri kullanılmıştı. Ancak tecrübeli futbolcunun kendisine ciddi bir rakam teklif edilmesi sebebiyle imzaya yakın olduğu belirtildi. Camia kalmasını istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Miha Zajc kalıyor
Fenerbahçe'de Miha Zajc konusu çözüme kavuşuyor. Sloven orta saha oyuncusu için "Jorge Jesus kalırsa ben yokum" ifadeleri kullanılmıştı. Ancak tecrübeli futbolcunun kendisine ciddi bir rakam teklif edilmesi sebebiyle imzaya yakın olduğu belirtildi. Camia kalmasını istiyor.
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