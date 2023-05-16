Livakovic yakın

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çabaladığı Dominik Livakovic konusunda güzel gelişmeler yaşanıyor. Hırvat eldiven ile Villarreal de ciddi şekilde ilgileniyordu. Ancak Kanarya'nın önerdiği rakama çıkamadı. İspanyol ekibi bu transferden çekildiğini belirtti. Şu anda Fenerbahçe'nin tek rakibi olarak Real Sociedad kaldı. Ancak Sociedad'ın da sarı-lacivertlilerin önerisine yakın bir teklif sunması beklenmiyor. Bu da Livakovic'i Fenerbahçe'ye yakınlaştırıyor.
Fenerbahçe'ninkadrosuna katmak için çabaladığı Dominik Livakovic konusunda güzel gelişmeler yaşanıyor. Hırvat eldiven ile Villarreal de ciddi şekilde ilgileniyordu. Ancak Kanarya'nın önerdiği rakama çıkamadı. İspanyol ekibi bu transferden çekildiğini belirtti. Şu anda Fenerbahçe'nin tek rakibi olarak Real Sociedad kaldı. Ancak Sociedad'ın da sarı-lacivertlilerin önerisine yakın bir teklif sunması beklenmiyor. Bu da Livakovic'i Fenerbahçe'ye yakınlaştırıyor.